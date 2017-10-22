Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik yetkilileri, güneybatıdaki Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde yer alan karakola silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda en az 10 askerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda askerin yaralandığını ifade eden yetkililer, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde bu ayın başında yine askerleri hedef alan saldırı düzenlemişti.

Tillabery'ye bağlı Tongo Tongo kasabasında Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4'ü ABD'li, 8 asker yaşamını yitirmişti.

ABD Savunma Bakanlığının Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, AA muhabirine, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.