Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya yerel parlamentosu divan üyeleri, yaptıkları toplantıda, İspanya hükümetinin anayasanın 155. maddesini uygulayarak Katalonya yerel hükümetini feshetme ve en fazla 6 ay içinde erken yerel seçime gitme kararını görüşmek üzere 26 Ekim Perşembe günü Genel Kurulun toplanması kararı aldı.

Merkezi hükümetin aldığı 155. maddeyle ilgili kararın, Senatoda görüşülüp oylanmasının öngörüldüğü 27 Ekim'den bir gün önce Katalonya yerel parlamentosunun toplanacak olması dikkat çekti.

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Katalonya özerk yönetim hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont'un 10 Ekim'de ayrılıkçı 72 milletvekilinin imzaladığı bağımsızlık ilanını yerel parlamentosunda oylamaya sunmayı düşündüğü, azınlık hükümetine destek veren Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin de bu konuda ısrarcı olduğu savunuldu.

Bu arada Katalonya özerk yönetiminde iktidarda olan "Junts per Si" (Evet için Birlik) ittifakının Parlamento Grup Başkanı Lluis Corominas, Katalan parlamentosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararını "Diktatör Franco döneminden bu yana Katalan kurumlarına yapılmış en büyük şiddet ve İspanya ile Katalonya arasında çatışma arama girişimi" olarak yorumladı.

"Sivil itaatsizlik" çağrısı

Katalonya'daki azınlık hükümetine dışarından destek veren ayrılıkçı ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisi de yazılı açıklama yaparak Katalonya parlamentosunun en kısa zamanda bağımsızlık ilanını oylamasını istedi.

İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararıyla "Katalonya için kilit bir haftaya girildiğini" ifade eden CUP, Katalan halkına "şiddet içermeyen bir mücadeleyle, yüksek katılımlı sivil itaatsizlik" çağrısı yaptı. Merkezi hükümetinin aldığı kararla "sadece bağımsızlık yanlılarına değil tüm Katalanlara saldırdığını" savunan CUP, "sivil itaatsizlik" için her gün yeni bir girişim duyuracaklarını belirtti.