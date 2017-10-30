Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 25 Eylül’de düzenlenen bağımsızlık referandumu, IKBY lideri Mesud Barzani’nin sonunu getirdi. Dün olağanüstü toplanan IKBY Meclisi, ‘Bağımsız Kürdistan’ referandumuyla Irak merkezi hükümeti ve bölge ülkelerinin tepkilerini üzerine çeken IKBY lideri Barzani’nin, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine “devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini” belirten istifa mektubunu görüştü.

Barzani’nin bazı yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi’ne devredilmesi kararı, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi

“KERKÜK’TE İHANETE UĞRADIK”

Barzani, görüntülü yayınladığı açıklamasında, “16 Ekim gecesi Kerkük’te meydana gelen büyük bir ihanetti. Kerkük teslim edildi ve zehirli bir hançer hem halkımız hem de peşmergenin sırtına vuruldu. Bu ihanetle referanduma ‘evet’ diyen 3 milyon insanın iradesi zor bir sürece sokuldu ve durum zorlaştı” dedi.

Katar merkezli El Cezire kanalı, Barzani’nin arka planda kalacağını ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin bu görevi bir süreliğine yürütebileceğini iddia etti.

MECLİS’İ BASTILAR

Bu arada Meclis’teki oturum devam ederken Barzani taraftarları bina dışında şiddete başvurdu. Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı. Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürüldü.