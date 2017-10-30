Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağımsızlık referandumunun sembollerinden olan bu fotoğraf Barzani'nin sonunu getirdi. Referandum öncesinde hemen hemen Batı'nın desteğini büyük oranda alan Barzani, referandumun sonrasında yalnızlığa itildi, geriye ise şu an içinde bulunduğu "ayvayı yediği" fotoğrafı kaldı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRDİK"



Ters tepen referandumdan geriye kalan o "ayvalı fotoğraf karesinde" bulunan Fransız diplomat Tissot, olayların ardından itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Fransız, Barzani'yi yanlış yönlendirdiklerini itiraf etti.

Tissot şöyle konuştu: "Evet, yanlış yönlendirdik. Haklılar. Referandum sonrasında Kürt halkı için ortaya çıkan sonuca bakın! Yapılan analizler, verilen akıllar yanlıştı. Benim için bu bir onur değil artık, utanç. Fotoğrafa gelince... Referandumun ertesinde çekildi. Selahaddin’de öğle yemeği için buluşmuştuk."

"SON AKŞAM YEMEĞİ"



Fransız diplomat Tissot fotoğrafa ilişkin ilginç bir değerlendirmede de bulundu. Kareyi son akşam yemeğine benzeten Tissot "Barzani son akşam yemeğinde gibiydi. Elmayı kendisi yedi." dedi.

Tissot, IKBY liderinin sonunun böylecegeldiğine işaret etti.