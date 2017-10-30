Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Mesud Barzani'nin bir dönem daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD, yeni döneme hazır mesajı

Nauert, açıklamasında, "ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Güçlü bir IKBY, birleşik ve federal bir Irak'ın uzun vadeli istikrarı ve DEAŞ'ın mağlup edilmesi için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, IKBY'deki tüm siyasi partilere gündemdeki sorunların çözümüne katkıda bulunmaları noktasında çağrı yaptı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "DEAŞ'a karşı mücadelede" ve "IKBY ile yeni diyalog başlatmasında" önemli adımlar attığını vurgulayan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında işbirliği çağrısı da yaparak, tüm çatışmaların sona ermesini beklediklerini kaydetti.