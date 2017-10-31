Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Endonezya’nın Molucca adalarının Ambon açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ambon’ın 34 kilometre batısında ve 110 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.