ABD Jeolojik Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Endonezya’nın Molucca adalarının Ambon açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ambon’ın 34 kilometre batısında ve 110 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.
Endonezya’da 6 şiddetinde deprem
31.10.2017 - 16:18 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’nın Molucca adalarının Ambon açıklarında 6 şiddetinde deprem oldu.
Etiketler : Endonezya,Molucca,Ambon,deprem,
515844 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515844.aspx
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