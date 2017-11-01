Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca insanın hayatına mal olan ve dünyanın gördüğü en zalim diktatörlerden biri Adolf Hitler’in ölmediği yönünde sıklıkla komplo teorileri üretiliyor. Bu teorilere bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki ABD’nin Merkezî İstihbarat Teşkilatından (CIA) geldi. CIA yayınladığı belgelerle, yıllarca süre gelen şüpheleri daha da artırdı. Açılan dokümanlara göre, Nazi Almanya’sının mimarı Berlin’deki sığınağında intihar etmedi, Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’ya kaçtı. Hatta Hitler’in Kolombiya’da 1955’te çekilmiş bir fotoğrafı da yayımlandı. ‘Cimelody-3’ kod adlı ajan, Alman liderin eski gizli polis üyelerinden birinin “Hitler’in hayatta olduğunu” ileri sürdüğünü bildirdi.