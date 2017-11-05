Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Körfez-Arap İşleri Devlet Bakanı Samir es-Sebhan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İhanet ve düşmanlığın ellerinin kesilmesi gerek." ifadesini kullandı.

Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Müsteşarı Hüseyin Şeyhulislam, istifanın arkasında ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğunu, Lübnan ve bölgedeki tansiyonu yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

İran'ın Mehr haber ajansının açıklamalarını aktardığı Şeyhulislam, "İstifa, Hizbullah'la yüzleşmek için alınmış açık bir Suudi Arabistan kararıdır. Lübnan halkının onuruna saygı duyuyorsa ve onu korumak istiyorsa Hariri'nin istifasını Lübnan'dan yapmasını temenni ediyoruz, başka bir ülkeden değil." dedi.

Suudi Arabistan Körfez-Arap İşleri Devlet Bakanı Sebhan, "Hizbullah'ın uygulamaları karşısında Lübnan hükûmetinin sessizliğinden şaşkınlık duyduğu" şeklindeki açıklamasından 2 gün sonra salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Hariri ile bir araya gelmişti.

Hariri, kurduğu hükûmetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden bugün istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.

Hariri'nin kurduğu 30 sandalyeden oluşan ulusal birlik hükûmetinde Hizbullah örgütünün de 2 bakanı bulunuyordu.