Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan Teksas eyaletindeki Sutherland Springs bölgesinde bulunan kilisede ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. 50-60 kişinin bulunduğu ayinde silahlı saldırı sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre ayin sırasında 2, 4, ve 6 yaşlarında 3 çocuk ve papazın 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Wilson County Şerifi Joe Tackit ise saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca saldırganın ailesinin de o bölgede yaşadığı ileri sürüldü.

Yetkililer, olaya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.