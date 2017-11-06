Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'da cami işlevi gören birçok ibadethane bulunduğu ve hepsinin kontrol edilebilir olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gergely Gulyas'ın, İslam dininin vecibelerinin yerine getirilmesini ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmesi ve bu kapsamda kullandığı, 'Macaristan'da camiler olmayacak' şeklindeki açıklaması bizi şoke etti." ifadeleri yer aldı.

Gulyas'ın, İslam'ın Macaristan'da resmî din olarak kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçen yıl düzenlenen konferansa katıldığı belirtilen açıklamada, bugün ise birçok uluslararası anlaşmada, Avrupa Birliği (AB) kanunlarında ve Macaristan anayasasında yer alan özgürlüklerin kısıtlanması konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 30 bin Müslümanın yaşadığı Macaristan'da sürekli açık cami bulunmuyor.