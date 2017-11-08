Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) ve Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, Quebec Yüksek Mahkemesi'ne sundukları dava dilekçesinde peçe yasağını, "din ve vicdan özgürlüğünün küstahça ve haksız şekilde ihlali" olarak niteledi.

NCCM İcra Direktörü İhsan Gardee, Montreal'da düzenlediği basın toplantısında, nikap ya da burka giyen Müslümanları hedef alan yasağın Quebec İnsan Hakları Bildirgesi ile Kanada Haklar ve Özgürlükleri Bildirgesi'ne aykırı olduğunu, her iki bildirgenin de din ve mezhep kaynaklı kişisel özelliklere dayalı ayrımcılığı yasakladığını hatırlattı.

Gardee, "Yasaya zaten ötekileştirilmiş ve savunmasız olan bir grup azınlık kadını dışlayan ve etiketleyen, ayrımcı, anayasaya aykırı ve gereksiz bir yasa olduğu için tepki gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould da AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan davadan haberleri olduğunu, Kanada hükûmetinin vatandaşlarının nasıl giyineceğini dikte etmek istemediğini belirtti.

Wilson-Raybould, "Aynı zamanda Kanada başsavcısı olarak, kendimi Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi çerçevesinde tüm Kanadalıların haklarını korumaya adadım." dedi.

Quebec eyaleti parlamentosunda 18 Ekim'de yapılan oylamada kamusal alanlarda Müslüman kadınların yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüler takmasını yasaklayan tasarı kabul edilmişti.

Yasayla kamuda çalışanlar ve resmî dairelerden hizmet almak isteyen Müslüman kadınların peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirilmiş, son anda yapılan değişiklikle de toplu taşıma da dahil olmak üzere belediye hizmetleri de yasak kapsamına alınmıştı.