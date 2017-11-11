Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kongresinde düzenlenen “Türk-Amerikan İlişkileri” konulu panelde konuşan Sessions, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak Türkiye’nin bölgedeki rolünün kritik olduğunu söyledi. Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds ise Türk-Amerikan ilişkilerinin kötü bir dönemden geçtiğini ancak iki ülkenin de Orta Doğu’da birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Terör örgütü PKK ile YPG arasındaki bağın yadsınamaz olduğuna dikkati çeken Reynolds, tam da bu konunun iki ülke ilişkilerini yaraladığını belirtti.

Amerikan Yeni Güvenliği Merkezi Uzmanı Nicholas Heras da Suriye’nin geleceğinde Türkiye’nin rol oynayacağını düşündüğünü ve ABD’nin bunu görmezden gelmemesi gerektiğini kaydetti. “ABD, YPG ile ilişkilerini sınırlandırmalı” ifadesini kullanan Heras, PYD’nin kendi çıkarları peşinde koştuğunu anlattı.