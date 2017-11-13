Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bölge yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkedeki ölü sayısı 341'e, yaralı sayısı ise 5 bin 953'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, ekonomiyle ilgili bakanlık heyeti toplantısında yaptığı konuşmada, "Maalesef dün akşamki depremde Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu (devlet tarafından yapılan) Mehr Evleri'ne ait yapılar." dedi.

Devlet tarafından yapılan binaların bu denli dayanıksız olmasına anlam veremediğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Cihangiri, konunun İran Yol ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Cihangiri ayrıca devletin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de yarın deprem bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.

İran'ın eski cumhurbaşkanlardan Mahmud Ahmedinejad döneminde dar gelirlileri ev sahibi yapmak için kurulan "Mehr Evleri" projesi kapsamında yapılan binalar, zaman zaman ülke gündemini meşgul ederken, yapılar kalite bakımından eleştiriliyor.