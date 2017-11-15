Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan Christophe Castaner, Bakanlar Kurulu'nun ardından Hariri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın, Lübnan'ın bağımsızlığına ve özerkliğine önem verdiğini belirten Castaner, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saad Hariri'nin istifa kararı kendi seçimi ise istifasını Lübnan'dan teyit etmesini istiyor." dedi.

Bu arada, yarın temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Hariri ile görüşmesi bekleniyor.