Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın aktardığına göre; Rusya'daki üslerinden havalanan 6 Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'de tespit edilen DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.



İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askerî araçları imha etti.