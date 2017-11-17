Bakanlığın aktardığına göre; Rusya'daki üslerinden havalanan 6 Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'de tespit edilen DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.
İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askerî araçları imha etti.
Rusya, DEAŞ mevzilerini bombaladı
17.11.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları, Suriye'nin Deyr ez-Zor şehrine bağlı Ebu Kemal yakınında bulunan terör örgütü DEAŞ mevzilerini bombaladı.
Bakanlığın aktardığına göre; Rusya'daki üslerinden havalanan 6 Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'de tespit edilen DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.
Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı,Rus Tu-22M3,savaş uçakları,Suriye,Deyr ez-Zor,Ebu Kemal,DEAŞ,
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