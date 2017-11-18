Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'inde general olarak vazife yapan pilot Abdullah el Hashmi Savunma ve Havacılık ajansı ile gerçekleştirdiği röportajda ABD ile ülkesinin sadece müttfik olmadığını, iki ülke arasında kazan-kazan durumunun olduğunu belirtti.

''İSRAİL KARDEŞ, ABD İSE ABİ''



BAE'nin askerî kabiliyetini arttırmasının İsrail için herhangi bir tehdit olup olmadığı sorusuna cevap veren al Hashmi, "BAE ve İsrail iki kardeş ülkedir. ABD ise iki ülke arasındaki farkı denetleyen abidir" dedi.



Filistin sorununun masada çözülmesi gerektiğini vurgulayan general, BAE'nin İsrail için bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.