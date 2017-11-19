Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve Devlet Başkanı ve iktidardaki Zanu-PF partisinin kurucu liderlerinden Robert Mugabe'nin görevden alındığı ve yerine eski Başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın atandığı bildirildi.

Zimbabve ordusu, geçtiğimiz günlerde başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askerî müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Sonrasında Mugabe ve askerî yönetim arasında görüşmeler yapıldığı bildirilmişti.

ROBERT MUGABE KİMDİR?

Robert Mugabe 21 Şubat 1924 tarihinde, o dönem Kuzey Rodezya sınırları içerisinde bulunan Salisbury'de dünyaya geldi.

Mugabe, 1970'li yıllarda lideri olduğu Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'yle, çoğunluğu beyaz olan Rodezya hükûmetine karşı sürdürdüğü savaş sonucu dünya genelinde tanınan birisi haline geldi.

Ülkesi 1980 senesinde bağımsızlık kazandıktan sonra gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ülkesinin ilk başbakanı seçilen Mugabe, 31 Aralık 1987 tarihinde ise Canaan Banana'nın yerine Devlet Başkanı oldu.

Bu makama geldikten sonra başbakanlığı ortadan kaldıran Mugabe, dünya çapında birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Dönemi; yolsuzluk, siyasi muhalefeti bastırmak, toprak reformunu kötü idare etmek, ekonomiyi kötü yönetmek ve insan haklarını ihlal etmekle anılmaktadır. Zimbabve, 2007 senesi itibarıyla dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi konumundadır.

Ayrıca Mugabe, 2015 senesinde Afrika Birliği'nde başkan olarak seçildi ve bu görevi Ocak 2016'ya kadar sürdürdü.