Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve'de Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) başkanlığı görevinden alındığı bildirildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Harare'de acil toplantı gerçekleştiren partinin merkez komitesinin, Mugabe'yi parti başkanlığından aldığı belirtildi.



Toplantıda, gelecek ay kongreye gidecek olan partinin başkanlığına ise eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın getirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Görevden alındıktan sonra aldığı tehditler sebebiyle ülkeyi terk ettiğini açıklayan Mnangagwa'nın henüz ülkeye dönüp dönmediği ise netlik kazanmadı.



Orduyla ikinci randevu

Öte yandan, görevi bırakması yönündeki görüşmeler kapsamında Mugabe'nin bu akşam saatlerinde ordu yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmeye, Katolik rahip Fidelis Mukonor, İstihbarat Başkanı Aaron Nhepera, Mugabe'nin sözcüsü George Charamba'nın da katılacağı kaydediliyor.

Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi dün başkentte yürüyüş düzenlemişti.

Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalığın arasında çok sayıda askeri araç da görülmüştü.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.