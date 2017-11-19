Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanlı terör örgütü DEAŞ, Suriye ve Irak'ta artık tamamen siliniyor. Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye rejim birlikleri, bir haftalık aradan sonra Ebu Kemal ilçesini bugün yeniden geri aldı.

DEAŞ'ın Suriye'deki son kalesi Ebu Kemal, Irak sınırında yer alıyor. Geçen hafta ilk kez girilen ilçe, bir gün içinde teröristlerin kontra saldırısına hedef olmuştu.

Suriye rejimiyle birlikte cephede yer alan Hizbullah, terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'yi Ebu Kemal'de ellerinden kaçırdıklarını duyurmuştu.

Süleymani'nin yardımcısı öldü

İran medyası, ülkenin Ortadoğu opearasyonlarını yöneten General Kasım Süleymani'nin yardımcısının Ebu Kemal'deki çatışmalarda öldüğünü bildiriyor. Süleymani'nin yardımcısı Hayrullah Samadi, havan topu patlamasına hedef olmuştu.

Çöl savaşı bekleniyor

Irak'ta kontrol ettiği son kasaba olan Rava'yı da bu hafta kaybeden katil sürüsü, halihazırda yalnızca Fırat Nehri kıyısındaki birkaç köyü kontrol ediyor.

Yakın zamanda kuzeye doğru çöl savaşının başlaması bekleniyor.

DEAŞ bir yılda çöktü

Irak ve Suriye'deki topraklarının yüzde 90'ını kaybeden terör örgütü, geçen yıldan bu yana büyük bir çözülme yaşadı.

17 Ekim 2016'da teröristlerin elindeki en büyük kent olan Musul'u kurtarmak için başlayan operasyon, dokuz ay sonra hedefine ulaştı ve tarihi şehir 9 Temmuz'da geri alındı.

Irak'ta Musul'un ardından Telafer kurtarıldı, Ekim ayı içerisinde ise katil sürüsünün son kalesi Havice ilçesi teröristlerden tamamen temizlendi.

Suriye'de ise Şubat 2017'de terör örgütünün en batıdaki kalesi El Bab Türkiye'nin sınır ötesi harekâtıyla geri alındı. El Bab'ın düşmesi domino etkisi yaşattı, Fırat Nehri boyunca elinde tuttuğu her yeri kaybeden örgüt fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı ise Ekim ayında yitirdi. Hemen peşinden doğudaki son büyük kalesi Deyr ez-Zor da düştü.

Beş kıta, 30'dan fazla ülke

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.