Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme Sözcüsü İyas es-Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan bölgesi ve dışındaki tüm bölgelerde 25 Eylül'de yapılan referandumun anayasal olmadığına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Samuk ayrıca, mahkemenin söz konusu referandumun sonuçlarının iptal edilmesine karar verdiğini açıkladı.

IKBY'deki sözde bağımsızlık referandumu sonrası harekete geçen Bağdat merkezî hükûmeti, askerî birlikler ile ilerleyişe geçerek tartışmalı bölgelerden peşmergeyi çıkarmıştı. Son olarak sınır kapılarında da kontrolü sağlayan Bağdat yönetimi, Irak'ın bütünlüğüne vurgu yapmıştı. Gelişmeler sonucunda IKBY Başkanı Mesud Barzani istifa ettiğini bildirmişti.