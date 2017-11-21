Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması nedeniyle şu an Londra’da kurulu olan merkez Avrupa Bankacılık Ajansının yeni başkenti Paris olarak seçti. Avrupa Merkez Bankasına ev sahipliği yapan önde gelen ve AB finans merkezi olan Frankfurt, yarışı erken bir aşamada kaybetti.