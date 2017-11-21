AB, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması nedeniyle şu an Londra’da kurulu olan merkez Avrupa Bankacılık Ajansının yeni başkenti Paris olarak seçti. Avrupa Merkez Bankasına ev sahipliği yapan önde gelen ve AB finans merkezi olan Frankfurt, yarışı erken bir aşamada kaybetti.
AB, Avrupa Bankacılık Ajansının yeni başkentini seçti
21.11.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paris, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasının ardından merkezi Londra’da bulunan Avrupa Bankacılık Ajansının yeni başkenti oldu.
Etiketler : brüksel,avrupa,paris,londra,
521309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521309.aspx
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