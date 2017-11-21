Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Elaskeri semtindeki bir sebze pazarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.