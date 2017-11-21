Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Elaskeri semtindeki bir sebze pazarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Irak'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
21.11.2017 - 16:58 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde gerçekleştirilen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.
Etiketler : ırak,
521498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521498.aspx
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