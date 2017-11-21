Irak'ta Türkmen yerleşim yeri Tuzhurmatu şehrinin askerî semtinde bir halk pazarına patlayıcı yüklü bir kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı.
Türkmen şehrinde intihar saldırısı
21.11.2017 - 18:33 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ta Türkmen yerleşim yeri Tuzhurmatu şehrinin askerî semtinde halk pazarına saldırı düzenlendi.
Etiketler : Irak,Türkmen,Tuzhurmatu,
521518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521518.aspx
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