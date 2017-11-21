Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta Türkmen yerleşim yeri Tuzhurmatu şehrinin askerî semtinde bir halk pazarına patlayıcı yüklü bir kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı.