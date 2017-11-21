Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, Eylül 2014’te Ayn-el Arab (Kobani) süreci ile başlayan terör örgütü PKK’ya silah, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor. DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek PKK’ya onlarca araçlık cephane gönderen ABD, terör örgütü DEAŞ bölgeden temizlendiği halde “yardım”larına devam ediyor.

Suriye’nin El Bukemal kasabası ile Irak’ta Ravan Bölgesi de DEAŞ’tan temizlendi.

Her iki ülkede de terör örgütü DEAŞ’ın hiçbir yerleşim birimi kalmadı. Ancak buna rağmen ABD, PKK’ya DEAŞ bahanesiyle silah, cephane ve zırhlı sevkiyatı yaptı.

DEAŞ'LILAR KAÇTI

Irak’ta DEAŞ’ın kontrol ettiği son noktalar olan Ramadi’ye bağlı El Kaim, Rava ve Ana bölgeleri rejim birlikleri tarafından ele geçirildi. Suriye’de ise El Bukemal, DEAŞ’ın işgalinde olan son yerleşim birimi olma özelliği taşıyorken Suriye rejiminin kontrolüne geçti.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Suriye’de Humus- Badiye Çölü ile Irak’ta Anbar sahra bölgelerine kaçtı.