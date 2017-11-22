Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ''17-25 Aralık'ta hukuk kisvesi altında ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgâhı götürdüler ABD'de kurdular" demişti. ABD Dışişleri Bakanlığında dün yapılan basın brifinginde, Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta devam eden davası sorulara konu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Reza Zarrab mevzusunun Türkiye aleyhinde bir komplo olduğunu söyledi. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye bunu daha önce de söyledi. Onlara daha önce bizi bir tür darbe yapmakla suçladıkları zaman verdiğimiz cevabın aynısını vereceğim. Bu çok saçma bir suçlama. Bizim böyle bir şeyle ilgimiz yok" yanıtını verdi.