Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, 20 Kasım 2017 tarihinde Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili brifing alan Somali Genelkurmay Başkanı Gorod, Somali Harp Okulunda incelemelerde bulunarak bir derse de katıldı.
Somali Genelkurmay Başkanı Gorod, Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
22.11.2017 - 20:15 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.
Etiketler : somali,türk görev kuvvet komutanlığı,abdiveli jama gorod,
521841 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521841.aspx
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