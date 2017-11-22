Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, 20 Kasım 2017 tarihinde Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili brifing alan Somali Genelkurmay Başkanı Gorod, Somali Harp Okulunda incelemelerde bulunarak bir derse de katıldı.