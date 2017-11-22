JU Düsseldorf  Bölge Gençlik Başkanı Ulrich Wensel, Alman Haber  Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, bölge gençlik teşkilatı olarak Merkel’in  derhal istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulması kararı aldıklarını belirtti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 24 Eylül’de yapılan genel  seçimlerde 1949’dan bu yana en kötü sonucu aldığına işaret eden Wensel, Merkel’in  bu sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.
 
Merkel’in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde  izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde  Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.
 
SPD Genel Başkanı Martin Schulz: “Sorumluluğun bilincindeyiz”
 
Öte yandan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz,  partisinin, ülkenin bulunduğu bu zor durumda sorumluluğunun bilincinde olduğunu  söyledi.
 
Schulz, DPA’ya yaptığı açıklamada, CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP)  ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının  ardından  Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in inisiyatif almasını olumlu  bulduğunu belirterek, gelecek haftalarda Almanya için iyi bir çözüm  bulunacağından emin olduğunu ifade etti.
 
"SPD bu zor durumda sorumluluğun bilincindir." diyen Schulz,  Steinmeier’in partilerin sorumluluk alması yönünde yaptığı çağrının kendi  partisine yönelik de algılanabileceğini kaydetti.
 
FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, Spiegel dergisine yaptığı  açıklamada,  başarısızlıkla sonuçlanan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki  koalisyon görüşmelere yeniden başlamayacağını söyledi.
 
“Öngörülebilir bir dönemde FDP için federal düzeyde Yeşiller ile bir  iş birliği düşünülemez.” ifadesini kullanan Lindner, Yeşiller Partisi  yetkililerinden koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla  sonuçlanmasının ardından  yaptıkları açıklamalarda iki parti arasında güven ilişkisinin tesis edilemediğini  gösterdiğini kaydetti.
 
Federal düzeyde Yeşiller ile işbirliği olmaz
 
Yeşiller Partisi Milletvekili Jürgen Trittin, daha önce yaptığı bir  açıklamada, Lindner’i başkalarıyla birlikte Merkel’i devirmek istemekle  suçlamıştı.
 
Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurma  amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler  FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere  çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan  kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.