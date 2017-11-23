Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Agt, Hollanda'da, Utrecht Genç Sosyalistler tarafından organize edilen Filistin-İsrail meselesi ile ilgili seminerde, tüm dünyanın abluka altında olan Gazze'ye göz yumduğunu, buna Hollanda'nın da dahil olduğunu söyledi.

Siyaseti bıraktıktan sonra Filistinlilerin hakkını savunmak için mücadele eden van Agt, "İsrail, Arap ülkeleri arasında bulunan küçük bir yer olarak hep tehdit altında yaşıyormuş gibi dünya kamuoyuna yansıtılıyor. Çoğu insan bilmez ama İsrail'de çok sayıda atom bombası var. İsrail Ortadoğu'daki en tehlikeli ülkedir." diye konuştu.

Üç yıl öncesine kadar Filistin sorununun tüm dünyanın ilgisini çektiğini kaydeden van Agt, "Filistin sorununa ilgi son yıllarda inanılmaz derecede azaldı. Bunda bazı etkenler var ama en önemlisi insanların bunu artık normalmiş gibi görmeye başlamasıdır. Bunun yanı sıra Ortadoğu şu an inanılmaz bir şekilde dağılmış. Sünni-Şii tartışması, Suudi Arabistan-İran savaşı tartışması gibi konular ortaya atılmış ve Filistin sorunu bu yüzden unutturulmaya çalışılıyor. Başka bir örnek ise Suriye'de son yıllarda yaşananlar Filistin sorununun üzerini kapattı." ifadesini kullandı.

"Haksızlığa karşı haykırış, Filistin halkının trajedisi" adlı kitabı olan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) üyesi Dries van Agt, 1977-1982 yılları arasında ülkede başbakanlık yapmıştı.