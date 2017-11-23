Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Daily Mail gazetesi ABD paralı askerlerinin gözaltına alınan Suudi Arabistan prenslerine ağır işkenceler yaptıklarını iddia etti. Daily Mail gazetesine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre prensler ayaklarından asıldı. Ayağından asılanlar arasında Bodurm'a ziyaretleriyle tanınan Twitter'ın ikinci büyük ortağı Suudi Prens Bin Talal da var.

Habere göre Suudi prensleri ABD merkezli özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerler tarafından sorgulanıyor.

Bu operasyonla, gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

Gazetenin ulaştığı kaynak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulan bütün zenginlerin yabancıların gözetimi altında olduğunu söyledi. “Muhammed bin Salman, yıllarca gözaltına alınanların önünde eğilen Suudi güvenlik görevlilerini istemiyor. Otelin dışında Suudi Özel Harekât birlikleri var ancak içeride özel şirket var. Abu Dabi’den gelip her şeyi kontrol altına aldılar” diye konuştu.

Veliaht Prens’in de bazı sorgulara bizzat katıldığını belirten kaynak, “Önemli bir şey varsa, kendi çok nazik bir şekilde sorular soruyor. Ancak odadan çıktığında, paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor ve işkence görüyor” dedi.



NUSRET'İ BODRUM'A GETİRTMİŞTİ

Ailesiyle tatil için Bodrum'u seçen Prens, Yalıkavak'taki bir restauranta 40 bin TL hesap ödemişti. Abdülaziz el Suud'un daha sonra ise İstanbul'dan özel uçakla tuzlama hareketiyle meşhur olan Nusret Gökçe'yi Bodrum'a getirttiği öğrenildi. Prens, restauranttan 20 bin TL hesap ödeyerek çıktı.