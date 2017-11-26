Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’deki açlığın boyutlarına işaret eden Freeland, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sivillerin ihtiyacı olan yiyecek, yakıt ve ilaca olan erişime engel olmaksızın izin verilmelidir. Tüm limanlardan, açlık ve hastalık yayılma riskini azaltmak için insani ve ticari arzın gönderilmesine derhal imkan sağlanmalıdır. Kanada olarak, sorunun taraflarının tamamını, barış görüşmelerini derhal başlatmaya çağırıyoruz. Yemen halkının bu şiddete son verilmesine ihtiyacı var.''

Kanada, ilki Mart 2017'de, çatışmaya maruz kalmış masum sivillere, kadınlara ve çocuklara 34 milyon dolarlık insani yardım sağlamış; ardından da BM Kıtlık Yardım Fonu kapsamında Ağustos 2017'de ek 7,7 milyon dolarlık bir insani yardım paketi daha açıklayarak Yemen’e toplamda 41,7 milyon dolarlık insani yardımda bulunmuştu.