Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle büyük patlama ihtimaline karşın en üst düzeyde alarm verildiği belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı 22 köyün tehlike bölgesinde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 40 bin kişinin kaydedildi.

Ajans, bölge halkına tahliye talimatlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

Bölge halkına sakin ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Bali Valisi Made Mangku Pastika, tehlike bölgesinde yaşayanlara daha önce belirlenen güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulundu.

Uçak seferleri iptal

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ise verilen en üst seviyedeki alarm durumunun, şu anda yanardağda yaşanan hareketlilik dikkate alındığında en az bir ay kadar sürebileceğini duyurdu.

Ülkenin turistik bölgesi olan Bali’deki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndaki seferlerin iptal edilmesi yaklaşık 90 bin yolcuyu olumsuz etkiledi. Adadan ayrılmak isteyen bazı yolcular diğer ulaşım yollarını kullanarak en yakın havalimanına ulaşmaya çalışıyor.