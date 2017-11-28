Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde park halindeki araçtan şüphelenen polis, bomba arama ve imha aracını devreye soktu. Robot araçla uzaktan kumanda ile araç taranıyor.
Çevre yollar kapatıldı. Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.
Londra'da bombalı araç paniği
28.11.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli bir araç nedeniyle bomba paniği yaşanıyor. Çevre yollar kapatılırken, bomba arama köpekleri bölgeye getirildi.
Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde park halindeki araçtan şüphelenen polis, bomba arama ve imha aracını devreye soktu. Robot araçla uzaktan kumanda ile araç taranıyor.
Etiketler : Londra,ingiltere,bombalı araç,
523315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/523315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER