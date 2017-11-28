Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde park halindeki araçtan şüphelenen polis, bomba arama ve imha aracını devreye soktu. Robot araçla uzaktan kumanda ile araç taranıyor.



Çevre yollar kapatıldı. Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.

