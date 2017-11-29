Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesindeki karakola saldırının ardından çıkan çatışmada bir asker ve bir sivil hayatını kaybetti.Yaklaşık iki saat süren çatışmada iki DEAŞ üyesi öldürüldü.
Afganistan'da polis karakoluna saldırı
29.11.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DEAŞ polis karakoluna saldırdı Afganistan'da bir polis karakoluna DEAŞ'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
Etiketler : DEAŞ,afganistan,dünya,
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