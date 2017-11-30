Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransen, Twitter hesabından yayımladığı videolu mesajla, Trump'a, İslamofobik videolarını paylaştığı için teşekkür etti.

İslam hakkında yaptığı bir konuşmadan dolayı İngiltere'de yargılanmakta olduğunu belirten Fransen, "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Fransen, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaptığı İslam karşıtı konuşmadan dolayı 14 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Kuzey İrlanda'da "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla yargılanacak Fransen'in, kamu düzeni yasası kapsamında 6 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Jayda Fransen, geçen yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Britain First lideri Sadık Han'a rakip olmuştu

Bölünen Britanya Ulusal Partisinin üyelerince 2011'de kurulan Britain First'ün yaklaşık 6 bin civarında üyesi olduğu belirtiliyor.

Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Britain First'in lideri Paul Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkat çekmişti.

Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımı Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.

"Britain First terör listesine alınsın" çağrısı

İngiliz parlamentosunda bugün aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetti.

Geçen yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığını iddia edilmişti.

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu, terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in Cox'un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.

Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.

Trump, dün Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı 3 İslamofobik videoyu paylaşmıştı.