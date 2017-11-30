Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki iç savaşta sadece geçen ay 440 bin olmak üzere, bu yıl ülke genelinde 1,8 milyon sivilin yerinden edildiğini anımsatan Egeland, çatışmaların ve bombardımanın sürdüğü şehirlerde sivillerin canlarını kurtarmak için evlerini terketmekten başka alternatiflerinin kalmadığını vurguladı.

"Sivillerin sadece yüzde 10'una insani yardım ulaştırdık"

Egeland, "Bu yıl Suriye'de her gün ortalama 7 bin kişi yerinden edildi. Eve geri dönüşlerde de geçen yıllara göre artış oldu. Günde 2 bin 500 kişi de evlerine geri döndü." dedi.

Kuşatma altındaki yüzbinlerce Suriyelinin sadece her ay yüzde 10'una insani yardım ulaştırabildiklerin anlatan Egeland, şöyle konuştu:

"Ablukadaki bölgeler askeri olarak kuşatılmış durumda. Prensipte yüzde yüzüne erişim sağlamamız gerekiyor. Bu belki gerçekçi değil, belki bu sivillerin yüzde 50'sinden fazlasına ulaşmamız gerekir, ama bunu başaramadık."

"Fırtına öncesi sessizlik"

Egeland, rejimin saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'daki insani durumu ise "fırtına öncesi sessizlik" ve Suriye'deki iç savaşın özeti olarak nitelendirdi.

Doğu Guta'da 400 bin sivilin halen kuşatma altında olduğunu anımsatan Egeland, BM'nin son iki ayda bunlardan sadece 68 binine insani yardım ulaştırabildiğinin altını çizdi.

Egeland, Doğu Guta'da çoğu çocuk olmak üzere yüzlerce hastanın tahliye edilmemesi durumunda çoğunun yaşamını yitireceği uyarısında bulunarak, rejimin izin vermesi durumunda tahliyeleri gerçekleştirebileceklerini söyledi.

"Sükûnetin sağlanması ve sivillerin korunması gerekiyor"

Mistura'nın önceki gün Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesinde duyurduğu ateşkesi, Esad rejiminin bir gün dolmadan ihlal ettiği anımsatılan Egeland, şunları kaydetti:

"İnsani yardımların ulaştırılması için Doğu Guta'da sükûnetin sağlanması ve sivillerin korunması gerekiyor. Şu an her ikisi de mevcut değil."

27 Kasım'da ise yoğun topçu atışı ve hava bombardımanından dolayı Doğu Guta'ya gidecek BM konvoyunun durdurulduğunu belirten Egeland, "Gerginliği azaltma bölgesinde daha da fazla gerginlik var." ifadesini kullandı.