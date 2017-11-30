Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus'taki Nahda Hareketi, terör tanımının siyasi amaçlarla kullanılmasının doğrudan terörle mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle ilgili siyasi tanımlamalar yapılması, ılımlı şahsiyetlerin ve ilim kurumlarının terör listelerine dahil edilmesi, bu felaketle mücadeleyi zayıflatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Nahda'nın bu açıklaması, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi ile 11 kişiyi terör listesine aldıklarını duyurması üzerine geldi.

İdeolojik kutuplaşmayı reddettiğini belirten Nahda Hareketi, "bazı medya kuruluşlarının söz konusu listeyi baz alarak Nahda ile siyasi hesaplaşmaya çalışmasının kabul edilemez olduğuna" işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin terör listesinde yer almasından duyulan şaşkınlığa değinilen açıklamada, söz konusu birliğin de üyesi olan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gannuşi, terör ve terör düşüncesiyle mücadelede ulusal ve evrensel çapta önemli bir şahsiyettir. Gannuşi'nin Tunus deneyiminin başarıya ulaşması için katkısı ve gayreti yadsınamaz."

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından geçen hafta yapılan ortak açıklamada, Şeyh Yusuf El Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" alındığı duyurulmuştu.