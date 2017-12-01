Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devreye giren ve iki haftadır görüşmelerde bulunan Steinmeier'in son konukları CDU/CSU ve SPD liderleri oldu.
Bellevue Sarayı'nda 2 saat 15 dakika süren görüşmeden sonra taraflar herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.
SPD yönetiminin bu görüşmenin ardından parti üyelerine büyük koalisyon veya azınlık hükümetine destek konusunu sorması bekleniyor.
SPD'nin büyük koalisyona evet demesi durumunda CDU/CSU ile müzakerelere oturacak. SPD'den büyük koalisyona ''hayır'' denmesi durumunda ise azınlık hükümeti ya da yeniden seçim gündeme gelecek.
Bellevue Sarayı'ndaki görüşme esnasında sarayın karşısında toplanan yaklaşık 100 kişinin, CSU'lu Tarım Bakanı Christian Schmidt'in Glifosat zehirinin kullanımının uzatılmasına onay vermesini protesto ederek, ''Hop Hop Hop Glifosat stop'' diye slogan atması dikkati çekti.
Öte yandan ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ZDF kanalında yayınlanan ''Heute Journal'' programında yaptığı açıklamada, Almanya'da kimsenin hızlı gelişme beklememesi gerektiğini söyledi.
Gabriel önceki görüşmelerin haftalar sürmesine rağmen bir sonuç getirmediğine dikkati çekerek, ''Hiç kimse SPD'den Jamaika koalisyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 'tamam hükümette bir iki koltuk alalım ve harika tamam devam ediyoruz' demesini beklemesin.'' ifadelerini kullandı.
Almanya'da koalisyon krizi sürüyor
Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede hükümet kurulabilmesi olasılığını görüşmek amacıyla Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'u kabul etti.
Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devreye giren ve iki haftadır görüşmelerde bulunan Steinmeier'in son konukları CDU/CSU ve SPD liderleri oldu.
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