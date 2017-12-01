Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devreye giren ve iki haftadır görüşmelerde bulunan Steinmeier'in son konukları CDU/CSU ve SPD liderleri oldu.

Bellevue Sarayı'nda 2 saat 15 dakika süren görüşmeden sonra taraflar herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

SPD yönetiminin bu görüşmenin ardından parti üyelerine büyük koalisyon veya azınlık hükümetine destek konusunu sorması bekleniyor.

SPD'nin büyük koalisyona evet demesi durumunda CDU/CSU ile müzakerelere oturacak. SPD'den büyük koalisyona ''hayır'' denmesi durumunda ise azınlık hükümeti ya da yeniden seçim gündeme gelecek.

Bellevue Sarayı'ndaki görüşme esnasında sarayın karşısında toplanan yaklaşık 100 kişinin, CSU'lu Tarım Bakanı Christian Schmidt'in Glifosat zehirinin kullanımının uzatılmasına onay vermesini protesto ederek, ''Hop Hop Hop Glifosat stop'' diye slogan atması dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ZDF kanalında yayınlanan ''Heute Journal'' programında yaptığı açıklamada, Almanya'da kimsenin hızlı gelişme beklememesi gerektiğini söyledi.

Gabriel önceki görüşmelerin haftalar sürmesine rağmen bir sonuç getirmediğine dikkati çekerek, ''Hiç kimse SPD'den Jamaika koalisyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 'tamam hükümette bir iki koltuk alalım ve harika tamam devam ediyoruz' demesini beklemesin.'' ifadelerini kullandı.