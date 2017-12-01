Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda iline bağlı Vild Rabi bölgesinde 4 noktaya ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA'lar ile hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıların 3'ünde sivillerin hedef alındığı öne sürülerek, 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Saldırılardan birinde ise DEAŞ'a ait bir aracın hedef alındığı, 4 teröristin öldürüldüğü, aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
Uçakların birkaç saat bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.
ABD, son dönemde Beyda kentinde terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. Saldırılarda sivil kayıplar da veriliyor.
Yemen'de İHA saldırısı: 7 sivil, 4 DEAŞ'lı öldü
01.12.2017 - 01:44 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'in Beyda kentinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, terör örgütü DEAŞ üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda iline bağlı Vild Rabi bölgesinde 4 noktaya ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA'lar ile hava saldırısı düzenlendi.
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