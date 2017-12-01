Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında BM ve ortaklarının, BM 2017 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında, 92,8 milyon insana ulaşabilmek için 22,2 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, dünya genelinde uzun süren çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve yerinden edilmelerden dolayı 26 ülkeden 136 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bunlardan acil derecede insani yardıma ihtiyaç duyan 91 milyon kişi için gelecek yıl 22,5 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de insani yardımlar için 3,5 milyar dolara gereksinim duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelere sığınan yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli için de 4,16 milyar dolar fon gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı ülkelerde insani yardım ihtiyacının son derece yüksek seviyelerde kalacağına işaret edildi.