Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) yanıltma suçundan mahkemeye çıkarılan Michael Flynn'in iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada kampanyası ile ilgili “Ruslarla arasında gizli anlaşma olmadığını ve Flynn'in açıklamalarıyla ilgili bir endişe duymadığını” belirterek, "Rusya ile kesinlikle anlaşma yapılmadı" dedi. Ayrıca soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'in, Rusya ve Trump'ın 2016 Başkanlık Seçimleri kampanyası arasındaki muhtemel gizli anlaşmalar ile ilgili soruşturma açmasına karar verdiği belirtildi.