Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, 12 bin ADB askerinin yer aldığı ABD-Güney Kore "Vigilant Ace" askeri tatbikatının ardından açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın "küresel barışın bozucusu" olarak nitelendirildiği yazılı açıklamada " ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası’nda son derece tehlikeli bir nükleer kumar oynuyor. Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.
Kuzey Kore: ABD nükleer savaş için yalvarıyor
02.12.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.
Kaynak: IHA
Etiketler : Kuzey Kore,ABD,nükleer savaş,
524385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/524385.aspx
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