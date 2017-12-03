Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş'ın, "Katar'ın Husileri kurtarmak için arabuluculuk yaptığı" yönündeki açıklamalarını yalanladı.

"Hiçbir doğruluk payı olmayan bir bilginin resmi bir kaynak tarafından ortaya atıldığı ve bunun ayıp olduğu" ifade edilen açıklamada, söz konusu iddiaların, Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi öncesi Kuveyt Emiri'nin çabalarını baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'ın Husi milisleri kurtarmak için yaptığı arabuluculuk belgeli." iddiasında bulunmuştu.