Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın itirafçı olması üzerine köşeye sıkışan ADB Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’yu karıştırmaya hazırlandığı ile sürüldü. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada sanık olan Flynn, FBI ile işbirliği yaparak suçlamaları kabul etmiş, seçim öncesi Ruslarla görüşme talimatını Trump Yönetimi’nden aldığını öne sürmüştü. Beyaz Saray “Suçu kabul ederse bu sadece Flynn’i bağlar” diye tepki gösterse de CNN International televizyonu, “Flynn’a talimatı Trump’ın damadı Jared Kushner verdi” iddiasında bulundu. Söz konusu soruşturmanın ilk aşamada ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence’e de uzanması bekleniyor. ABD medyasında süreç sonunda Trump’ın görevden alınmasının dahi ihtimal dahilinde olduğunu savunuyor.



KUDÜS HAMLESİ GELEBİLİR

Dünya medyasına sızan haberlere göre iç siyasette sıkışan Başkan Trump dışarıda “çok tehlikeli” adımlar atmaya hazırlanıyor. Reuters’a konuşan üst düzey Amerikalı kaynaklara göre Trump, çarşamba günü yapacağı konuşmada Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edebilir. Filistinliler Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak kendi devletleri için başkent olarak kabul ettiklerinden, İsrail’in tüm şehir üstünde hak iddia etmesine karşı. Uluslararası toplum da Kudüs’ü İsrail’in başkenti saymıyor, bu yüzden büyükelçilikler Tel Aviv’de yer alıyor.



KATAR’A SALDIRI İZNİ

Trump’ın ikinci muhtemel adımı da en az bunun kadar riskli. Bloomberg’in haberine göre Trump’ın damadı Kushner uyarılara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı’nı bypass ederek Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile müzakereler yürütüyor. Kushner’in, Suudi Arabistan’ın Katar’a askerî harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmış olabileceği belirtiliyor. Bloomberg, “Böyle bir hamlenin öngörülemez ve çok tehlikeli sonuçları olabilir. Rusya ve Türkiye ile gerilim yaşarız, İran buna silahla karşılık verebilir veya Lübnan’da İran destekli Hizbullah’tan İsrail’e yönelik füze saldırıları yapılabilir” diye yazdı.



Filistin’den ABD’ye uyarı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, “ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması” yönünde bir karar alınmasının tehlikeli sonuçlara sebep olabileceği uyarısında bulundu. Radine, bu yönde muhtemel bir adımın bölgeyi “istikrarsızlık çemberinin” içine doğru iteceğini belirtti. Trump başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs’e taşıma sözü vermişti. ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv’de tutmuştu. Trump göreve geldikten sonra kararın uygulanmasını 6 ay askıya almıştı. Söz konusu askıya alma süresi çarşamba günü sona erecek.