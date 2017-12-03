Kosta Rika Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li kadın turistin Cocos Adası açıklarında daldığı sırada köpekbalığının saldırısına uğradığı kaydedildi.
Bacağından ısırılan kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Kosta Rika Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li kadın turistin Cocos Adası açıklarında daldığı sırada köpekbalığının saldırısına uğradığı kaydedildi.
Bacağından ısırılan kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : kosta rika,güney amerika,