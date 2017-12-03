Kosta Rika Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li kadın turistin Cocos Adası açıklarında daldığı sırada köpekbalığının saldırısına uğradığı kaydedildi.

Bacağından ısırılan kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.