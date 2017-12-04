Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2017de Rusya'dan kalkan altı adet Tu-22M3 uçağı Deyr ez-Zor'daki DEAŞ hedeflerine ateş açtı denildi.



Bakanlığın verilerine göre, operasyonun hedefinin cephanelik ve teröristlerin yönetim noktaları olduğu belirtildi.