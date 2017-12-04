Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2017de Rusya'dan kalkan altı adet Tu-22M3 uçağı Deyr ez-Zor'daki DEAŞ hedeflerine ateş açtı denildi.
Bakanlığın verilerine göre, operasyonun hedefinin cephanelik ve teröristlerin yönetim noktaları olduğu belirtildi.
Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu!
04.12.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya Hava Kuvvetlerine ait altı Tu-22M3 uçağı, Deyr ez-Zor'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2017de Rusya'dan kalkan altı adet Tu-22M3 uçağı Deyr ez-Zor'daki DEAŞ hedeflerine ateş açtı denildi.
Etiketler : Rusya,Tu-22M3,uçak,Deyr ez-Zor,DEAŞ,
524715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/524715.aspx
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