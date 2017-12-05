Mısır'ın Sina yarımadasından atılan füzeler sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Gazze’ye sınırı olan Eskhol bölgesinde sirenler en az 3 kez çaldı. İsrail Savunma Güçleri, muhtemel hava sahası ihlallerini ve atılan füzenin türünü araştırıyor.
Mısır, İsrail'i vurdu
05.12.2017 - 13:04 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salı günü erken saatlerde Mısır’ın Sina yarımadasından İsrail’e 2 füze atıldığı bilgisi İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından doğrulandı.
Etiketler : Mısır,İsrail,
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