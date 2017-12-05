Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Sina yarımadasından atılan füzeler sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Gazze’ye sınırı olan Eskhol bölgesinde sirenler en az 3 kez çaldı. İsrail Savunma Güçleri, muhtemel hava sahası ihlallerini ve atılan füzenin türünü araştırıyor.