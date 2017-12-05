Polis, Londra'nın merkezinde "Aziz Paul Katedrali" yakınlarındaki bir binada şüpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı. Şehrin finans merkezi St Martin's Le Grand’ın çevresinin polisler tarafından çevrildiği açıklandı. Polis, çevrili alana yaklaşmayın uyarısında bulundu.
Londra'da bomba alarmı!
05.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da şüpheli bir paketin bulunduğu açıklandı.
Etiketler : İngiltere,Londra,şüpheli paket,son dakika,
525014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525014.aspx
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