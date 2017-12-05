Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, Londra'nın merkezinde "Aziz Paul Katedrali" yakınlarındaki bir binada şüpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı. Şehrin finans merkezi St Martin's Le Grand’ın çevresinin polisler tarafından çevrildiği açıklandı. Polis, çevrili alana yaklaşmayın uyarısında bulundu.