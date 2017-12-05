Bölge halkı, yüksek sesle patlamalar duyduklarını ifade ettiler. Fırlatılan 6 füzenin 3'ünün imha edildiği bildirildi.
İsrailli askeri yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.
İsrail, Şam'daki Bilimsel Merkezi vurdu!
05.12.2017 - 20:00 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye kaynaklı haber siteleri, İsrail hava kuvvetlerinin Şam yakınlarındaki bir güvenlik tesisi olan Jamraya Araştırma ve Bilgi Merkezi'ni hedef aldı.
Bölge halkı, yüksek sesle patlamalar duyduklarını ifade ettiler. Fırlatılan 6 füzenin 3'ünün imha edildiği bildirildi.
Etiketler : Suriye,İsrail hava kuvvetleri,Şam,Jamraya Araştırma ve Bilgi Merkezi,
525065 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525065.aspx
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