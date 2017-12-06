Irak'ta deprem oldu.IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürü Fazıl İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.53'te Halepçe'de 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ifade etti.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, deprem Halpeçe'de can veya mal kaybına neden olmazken pek çok okul ise önlem amaçlı olarak boşaltıldı.Irak-İran sınırında 12 Kasım'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de Irak'ta 7, İran'da ise yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Irak'ta deprem oldu | Son Depremler
06.12.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ta deprem oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe kentinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. İşte son depremler...
Etiketler : Irak,deprem,son depremler,ırakta deprem oldu,
525219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/525219.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER