Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmur İlçesi Kaymakamı Rizgar Mustafa, yaptığı açıklamada, kamp sakinlerinden edindikleri bilgilere göre Mahmur Kampı'nda nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandığını, olayda ölü ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

Öte yandan bazı yerel medya organları kampta bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer almasına rağmen Mahmur Kampı terör örgütü PKK tarafından üs olarak da kullanılıyor.

Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi'nin ortak operasyonu sonucu 17 Ekim tarihinde, Peşmerge'nin çekilmesi sonucu söz konusu ilçe Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçmişti.